Матчи с командами России и Канады. Анонс предстоящих поединков хоккейной сборной Беларуси

30 января сборная Беларуси по хоккею проведет товарищеский матч с командой России. Встреча пройдет в Москве. Начало – в 19.30 минут.

Впрочем, только этой игрой международная пауза для нашей национальной команды не ограничится. 31 января белорусы встретятся с еще одной российской сборной – U-23, а 6 февраля в Риге скрестят клюшки с канадцами.

В этих матчах не сыграет Егор Шарангович. Молодой нападающий «Динамо» 29 января на тренировке сборной получил травму и выбыл из строя до 12 марта.