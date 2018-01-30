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Матчи с командами России и Канады. Анонс предстоящих поединков хоккейной сборной Беларуси

30 января 2018 12:13
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30 января сборная Беларуси по хоккею проведет товарищеский матч с командой России. Встреча пройдет в Москве. Начало – в 19.30 минут.

Матчи с командами России и Канады. Анонс предстоящих поединков хоккейной сборной Беларуси-1

Впрочем, только этой игрой международная пауза для нашей национальной команды не ограничится. 31 января белорусы встретятся с еще одной российской сборной – U-23, а  6 февраля в Риге скрестят клюшки с канадцами.

В этих матчах не сыграет Егор Шарангович. Молодой нападающий «Динамо» 29 января на тренировке сборной получил травму и выбыл из строя до 12 марта.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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