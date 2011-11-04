Матчи Открытого чемпионата Беларуси по хоккею дают понять: в белорусском хоккее происходит смена вех – «Юность» сдает свои полномочия

В Гродно в субботу «Юность» продержалась первый период, в котором даже перебросала хозяев, но не забила. А вот Сергей Кузнецов во втором отрезке Оксу распечатал. Ящик Пандоры был открыт: тем же маршрутом в третьем периоде проследовали шайбы после бросков Андрея Глебова, Артема Божко и Александра Ковшика – 4:0.

Удивил и порадовал в субботу «Химик», навязавший борьбу «Шахтеру» на своем льду. Обмен шайбами в первом периоде (забрасывали Константин Ластовецкий и Роман Горбоконь), качели во втором, и развязка в третьем, когда Андрей Башко поставил жирную точку в большинстве – 2:1. Таков сценарий этого матча. А едва ли не главную роль в нем исполнил голкипер «Химика» Виталий Трус, сделавший 45 сэйвов.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

«Химик-СКА» с нами все время дома играет очень хорошо. Такой веселый и быстрый хоккей.

Я считаю, что мы владели инициативой в этой игре, ребята играли строго, по заданию. Соперник здорово организовывал и уходил в контратаки. Но, тем не менее, мы неплохо оборонялись. И в концовке здорово реализовали лишнего игрока.

Владимир Мартынов, главный тренер ХК «Химик-СКА»:

Игра давалась в первом периоде, а во втором опять наступили на те же грабли – нарушение игровой дисциплины. Второй и половину третьего периода провели в меньшинстве. Очень много удалений.

В конце пытались выровнять игру, забить, сравнять счет, но против такой команды как «Шахтер» нам не хватает мастерства.

«Металлург» в субботу деклассировал лиепайских одноклубников. Дубль в активе словацкого легионера «сталеваров» Ивана Дорнича. По две шайбы забросили в субботу витеблянин Александр Абакунчик и могилевчанин Андрей Царегородцев. Вот только последний сделал это в серии буллитов. Хет-трик Михаила Курвякова гарантировал «Лиде» победу над «Брестом», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

29 октября

«Металлург» (Жлобин) – «Металургс» (Лиепая) – 7:0

«Витебск» – «Могилев» – 5:6 (бул.)

«Лида» – «Брест» – 4:3

«Неман» – «Юность» – 4:0

«Химик-СКА» – «Шахтер» – 1:2

В Лиде «Юность» сделала 35 бросков по воротам Максима Саманькова. Но забить минчанам так и не удалось. А вот Александр Щурко и Сергей Грибанов свои шансы в большинстве использовали – 2:0. Победа «Лиды», и это уже не сенсация.

«Могилев» в Новополоцке блестяще провел разве что первый период. 18 бросков по воротам смельчака Труса – и четыре шайбы в итоге. Дмитрий Орлов, Роман Блох, Александр Борозенко и Андрей Царегородцев заложили фундамент гостевой победы.

Перерыв пошел «Химику» на пользу. Игорь Шереметьев и Роман Горбоконь оживили интригу, однако все тот же Царегородцев не позволил «Химику» обострить концовку. «Могилев» сильнее – 5:3.

Андрей Царегородцев, ХК «Могилев»:

Соперник очень быстрый, но мы забили первыми. Очень хорошие голы получились. Мы повели 4:1 и появилась какая-то расслабленность. Ребятам из Новополоцка тоже надо было выигрывать, поэтому они старались, забивали. Началась упорная игра, но пятый гол нас немного раскрепостил. Строго сыграли в обороне и не пропустили.

«Неман» в понедельник отправил шесть безответных шайб в ворота «Бреста». По две из них на совести Алексея Еремина и Александра Полушина. Громыхнула сенсация в Витебске, где потерпел крушение «Шахтер», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

31 октября

«Неман» – «Брест» – 6:0

«Витебск» – «Шахтер» – 4:2

«Лида» – «Юность» – 2:0

«Химик-СКА» – «Могилев» – 3:5

«Юность» провела несколько дней в мечтах о реванше и в четверг, наконец, дождалась в своих владениях «Лиду».

Лазарет минской команды очень вовремя покинул Константин Захаров. Он же счет в матче и открыл. Но в третьем периоде подопечные Эдуарда Валиуллина сумели вернуться в игру. Постаралась вторая тройка. Сначала Виктор Гоман забросил с передачи Никиты Ремезова, затем они ролями поменялись. И уже – 2:1.

Правда, «Юность» затратила всего минуту, чтобы паритет восстановить: Армандс Берзиньш перевел поединок в овертайм. А потом была и серия буллитов. Из 12 бросков в ней результативным оказался лишь один – последний. Нанес его Сергей Шелег. Так что худо-бедно реванш состоялся.

«Неман» в тот же день обыграл «Брест», «Гомель» крупно бил «Металургс», «Шахтер» взял реванш за поражение в Витебске в понедельник (дубль в активе Сергея Стася). «Химик» также смог отомстить «Могилеву» за недавнюю неудачу. Не помогли хозяевам и две шайбы Юрия Ильина.

3 ноября

«Брест» – «Неман» – 1:3

«Металургс» (Лиепая) – «Гомель» – 1:6

«Шахтер» – «Витебск» – 8:1

«Могилев» – «Химик-СКА» – 4:6

«Юность» – «Лида» – 3:2 (бул.)

Турнирная таблица радует поклонников гродненской команды. Однако у «Металлурга» два матча в запасе. Притормозил на неделе «Металургс», за счет чего поднялись «Могилев» и «Лида», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».