Матчи хоккейного турнира Кубок ПСК стартуют в Минске уже 8 ноября

Завтра, 8 ноября, в Минске стартует хоккейный турнир Кубок Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В среду первый матч проведут российские юноши и женская сборная этой страны, старт в 12:00. Наши парни откроют турнир встречей со сверстниками из Казахстана, начало в 16:00. Соревнования завершатся 11 ноября. В один из дней, а именно 10 ноября, коллективы поспорят за награды в турнире в формате 3х3.

Андрей Ращинский, главный тренер юниорской сборной Беларуси: Волнение присутствует, оно объяснимо. Вчера как раз на эту тему с ребятами общался. Коснулись, что это хорошо. Это значит, что есть уровень ответственности, желание выступить как можно лучше. Наша задача – с этим волнением справиться, хорошо начать матч и уже с течением игры, я думаю, оно улетучится. Международная практика, любая практика важна. Тем более с соперниками других школ. Хоккей вроде одинаковый, но ментальность хоккеистов, спортсменов, Казахстан, Россия – она отличается.

Евгений Авраменко, нападающий юниорской сборной Беларуси:

Атмосфера хорошая, такая предтурнирная. Все понимают, что турнир будет интересный. И задачи тоже поставлены. Конечно, в первую очередь – первое место. О личной статистике не стоит думать.

Все матчи Кубка будут сыграны на большой площадке «Чижовка-Арены». Вход свободный.