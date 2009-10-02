Матч звезд КХЛ пройдет в Минске

Правление Континентальной хоккейной лиги приняло решение, что матч звезд сезона 2009/2010 состоится в январе будущего года в в «Минск-Арене».

Как известно, на проведение этого поединка также претендовали Санкт-Петербург и Челябинск. Но, очевидно, после того, как в середине сентября в Минск еще раз приехали вице-президент КХЛ Владимир Шалаев и директор КХЛ по организации и проведению спортивных мероприятий Дмитрий Курбатов, последние сомнения в том, что именно белорусская столица больше других кандидатов достойна этого права, у руководства лиги отпали. По сообщению пресс-службы КХЛ, все члены правления этой организации проголосовали за проведение матча в Минске.

Не секрет, что решающим аргументом в пользу такого выбора стал комплекс «Минск-Арена», который, по общему мнению, после ввода в строй станет лучшим в Континентальной хоккейной лиге. Открытие стадиона на 15 тысяч зрителей намечено на 7 ноября. 28 ноября минские динамовцы будут принимать здесь санкт-петербургский СКА.

Первый матч звезд КХЛ состоялся в январе 2009 года на Красной площади в Москве. Тогда против команды лучших российских игроков играла сборная легионеров лиги. В том поединке приняли участие защитник минского «Динамо» Бен Кляймер и нападающий сборной Беларуси и ХК МВД Олег Антоненко. Формат нынешнего матча звезд, а также процедура отбора игроков в команды пока не определены, сообщает агентство «Минск-Новости».