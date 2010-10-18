Матч с «Северсталью» – лучший для минского «Динамо» в домашней серии чемпионата КХЛ

Минчане играли легко, уверенно. Фортуна была вновь на их стороне. В ворота одного из лидеров Западной конференции шайбы шли без помех. Динамовцы реализовали едва ли не все свои моменты.

Отметим перестановки, сделанные перед игрой Мареком Сикорой. Вместо травмированного Немировски в звено к Платту и Кулакову был направлен Михалев, а компанию Варламову в четвертой тройке составили Чуприс и Ковыршин. Все изменения пришлись кстати. В итоге – 5:1. Шайбы у «Динамо» забрасывали Стась, Плат, Демагин, Кулаков и Михалев.

Александр Кулаков, ХК «Динамо»:

Сегодня получилась очень хорошая и результативная игра. Последние две игры забивали голы. Я не хочу сказать, что с Дэвидом было хуже, просто после перестановок в составе начали по-другому немного играть. Чуть-чуть удачнее, начали забивать много.

Я думаю, что игра с «Атлантом», которую мы выиграли по буллитам, придала нам эмоций. Потом, проигрывая 0:2 в следующей игре, вытянули ее и выиграли. Раскрепостились и начали результативно играть. Потому что до этого с одним голом, который мы проводили во многих играх, не могли победить. В этом есть и вина нападающих. Но, мне кажется, мы реабилитировались перед болельщиками.

Максим Спиридонов:

Я считаю, что сегодня мы превзошли соперника по всем статьям. Возможно, команда подхватила кураж и уверенность. Хорошо, что выиграли у одного из самых сильных соперников в нашем дивизионе.

Перед отлучением из Минска на месяц «Динамо» сделало рывок, догнав «Северсталь» и рижан. Теперь нужно постараться удержать набранный темп.

На востоке по-прежнему нет равных «Магнитке». Сталевары давно удостоились титула самой стабильной команды Лиги, и в регулярном первенстве с ними тягаться сложно.