Матч Россия – Германия соберет рекордную для XXI века телеаудиторию

Ожидается, что трансляция отборочного матча ЧМ-2010 Россия - Германия соберет у телеэкранов около 100 миллионов любителей футбола.

В XXI веке такую аудиторию на стадии отборочных циклов в Старом Свете еще не собирал ни один матч. Для сравнения, матч Россия - Англия в 2007 году посмотрели 34 миллиона.

По прогнозам аналитического агентства «СК», столь относительно многочисленной аудитории предстоящего поединка будут способствовать три фактора. Во-первых, Россия и Германия являются самыми крупными в зоне УЕФА – их суммарное население составляет более четверти всех жителей из полусотни соответствующих стран. Во-вторых, предстоящий матч вызывает и в России, и в Германии повышенный интерес - он носит финальный характер (за прямое попадание на ЧМ-2010) и пройдёт в удобное время, в том числе для большинства регионов РФ. И, наконец, эту игру будут смотреть немало любителей футбола и в других европейских странах, так как встречаются серебряный и бронзовый призёры континентального первенства.

Ожидается, что за матчем Россия - Германия будут наблюдать более 40 млн российских зрителей, что может превысить 30% населения страны старше 10 лет, сообщает newsru.com. В среднем за матчами национальной сборной в отборочных турнирах мировых и европейских первенств последнего десятилетия наблюдали 19 млн жителей страны.