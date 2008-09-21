Матч Кубка Дэвиса между командами Беларуси и Грузии завершен со счетом 3:0

Грузинская сторона согласилась не проводить оставшиеся два одиночных поединка, которые уже не могли повлиять на общий исход матча. Все решила парная встреча. Из-за чересчур влажного покрытия, матч начался с часовым опозданием. Кроме того, в белорусской команде произвели замену: против грузинских теннисистов Ираклия Лабадзе и Ладо Чихладзе вместо Владимира Игнатика, первой ракетки нашей дружины, в паре с Максимом Мирным на корт вышел четвертый номер Сергей Бетов. Однако, это не помешало белорусам одержать победу в первом сете 6:3.



Во втором - грузин Ираклий Лабадзе, сославшись на травму, отказался продолжать встречу. Четвертую встречу между Владимиром Игнатиком и Нодаром Итонишвили, которая уже ничего не решала, прервали из-за дождя при счете 6:4 в пользу белорусов. Стороны решили не возобновлять игру, а также не начинать запланированный поединок белоруса Сергея Бетова и грузина Георгия Хрикадзе.



Таким образом, Беларусь завершила выступление на кубке Дэвиса и сохранила прописку в первой группе Евро-Африканской зоны. Грузия же выбыла во вторую группу этой зоны.