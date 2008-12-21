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Матч хоккейного турнира на призы Президентского спортивного клуба прошел в Бобруйске

21 декабря 2008 14:49
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Сборная Могилёвской области принимала фаворитов первенства – Президентский клуб. Высокие скорости и хитроумные комбинации — с трибун сразу и не поймёшь, что средний возраст игроков – 35-40 лет. Это либо профессионалы, уже покинувшие большой спорт, либо — любители. Однако первенство в стране становится всё популярнее. Зрителей, а это в основном жители Могилёвщины, не расстроил даже счёт. Их команда уступила – 10:5.

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