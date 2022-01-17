Матч «Цмоки» – «Енисей» в Единой лиге ВТБ перенесён из-за коронавируса

Очередной перенос из-за коронавируса. Объявлено, что матч Единой лиги ВТБ между минскими «Цмоками» и «Енисеем», который должен был состояться 22 января, проводиться не будет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данное решение принято Лигой в связи с выявлением положительных тестов на коронавирус в рядах российского клуба. Причем про заболевших стало известно в середине прошлой недели. Но об отмене дуэли сообщили только сейчас. К слову, это уже второй перенос.

Ранее не состоялся поединок представителей Красноярска с польским клубом «Зелена Гура». Новая дата противостояния «Цмоков» и «Енисея» будет озвучена позже. На данный момент в розыгрыше турнира наш полпред не блещет. В активе всего одна виктория при 8 неудачах. И это предпоследняя строка в таблице. А лидирует казанский «Уникс».