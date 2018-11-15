Матч Беларусь-Люксембург состоится: погода улучшается

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу сыграет, пожалуй, свой главный матч этого сезона. «Белыя крылы» в гостях будут сражаться с Люксембургом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пути команд пересекались одиннадцать раз. Пять побед на счету белорусов, причем наши футболисты побеждали соперника и на его поле. 11 лет назад в рамках отбора к Евро-2008 белорусы были сильнее 2:1.

Дружины подходят к этому поединку в оптимальных составах. С турнирной точки зрения игра важна для обеих сборных, ведь в случаи набора трех балов счастливчик этого поединка практически гарантирует себе выход в плей-офф турнира.

Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

Добавляют накал в поединок и погодные условия: уже несколько дней над стадионом висит густой туман. Были слухи, что матч может не состояться. Однако 15 ноября на оргсовещании перед игрой вопрос о переносе игры не поднимался, да и погода в Люксембурге постепенно улучшается.