Матч «Беларусь – Люксембург» – сегодня в Минске

Сегодня в Минске на стадионе «Динамо» состоится очередной отборочный матч чемпионата Европы-2012 Беларусь – Люксембург.

Напомним, в минувшую пятницу белорусы сыграли вничью 1:1 с лидером отборочной группы D командой Франции и по-прежнему занимает второе место.

По словам главного тренера белорусской дружины, в матче с Люксембургом его подопечные настроены играть только на победу, что позволит набрать 12 очков и закрепиться на второй позиции в группе вслед за французами.

Соперники накануне прибыли в белорусскую столицу и вечером провели тренировку на газоне динамовской арены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».