Мастера спорта по пауэрлифтингу Игорь Юзепчик, Константин и Александра Бурыкины в программе «УТРО» на СТВ

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — «сила» + lift — «поднимать») или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. Гости программы «УТРО» на СТВ - мастера спорта по пауэрлифтингу Игорь Юзепчик, Константин и Александра Бурыкины.

Тяжело быть тренером по пауэрлифтингу?

Константин Бурыкин, тренер по пауэрлифтингу:

В любом виде спорта тяжело быть тренером. Это очень сложно и ответственно. Я не только тренер. Я не только тренер. Я тренер у своей дочери - Александры Бурыкиной - и руководитель нашего спортивного клуба.

Ответственности, конечно много. Но у нас есть помощники. Есть тренерская команда, где мы все вместе сообща все делаем грамотно.

Что такое пауэрлифтинг?

Александра Бурыкина, мастер спорта по пауэрлифтингу:

Пауэрлифтинг включает в себя три базовые упражнения: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа и скамьевая тяга.

Александра, почему Вы выбрали именно такое направление?

Александра Бурыкина:

Это красивый вид спорта, мне это очень нравится и я также улучшаю свою фигуру. Потому что этот вид порта содержит все упражнения, которые воздействуют на всю на всю группу мышц, и в будущем я хочу родить крепких, здоровых детей.

Что такое пауэрлифтинг с точки зрения тренировок: хобби это или профессия? Как много времени надо для того, чтобы находиться в прекрасной форме?

Игорь Юзепчик, мастер спорта по паэрлифтингу:

У каждого по-своему. Для меня - это удовольствие. Я этим занимаюсь для себя. Не просто для того, чтобы физически придать мышечную массу, это укрепляет меня духовно. Думаю,. это не профессия, а хобби. Я занимаюсь этим для себя, для души.

Про режим… Константин, сколько длится тренировка?

Константин Бурыкин:

2 либо 2,5 часа. Три дня в неделю. Любой человек может заставить себя и придти тренироваться. Этот вид спорта очень популярен в том, что он народный. Им занимаются в каждом тренажерном зале любой страны. В разные виды спорта в подготовку спортсменов в тренировочный цикл входят упражнения из пауэрлифтинга. Им занимаются и футболисты, и хоккеисты, и боксёры, и единоборцы.

Насколько он популярен в мире? Какие проходят соревнования, чемпионаты?

Константин Бурыкин:

По пауэрлифтингу проходят и универсиады, и всемирные игры, чемпионаты мира и Европы. Каждый год он набирает обороты. В свое время этим видом спорта начинали заниматься и Арнольд Шварценеггер, и многие известные бодибилдеры. Этот вид спорта объединяет людей разных профессий. Им занимаются оперные певцы.

Александра, как реагируют девчонки на то, что Вы занимаетесь пауэрлифтингом?

Александра Бурыкина:

Спрашивают меня: какая диета, какие правильные нужно делать упражнения. Парни тоже спрашивают о том, какие делать упражнения. Некоторым стыдно, что я могу сделать что-то больше, чем они.

Есть ли какие-то показания для занятия пауэрлифтингом?

Константин Бурыкин:

Конечно, есть. Если у человека есть физические патологии, болезни: сердце, почки, позвоночник - то в этом спорте к высоким достижениям дорога будет закрыта. Когда человек приходит более-менее здоровый, при правильном соблюдении тренировочного режима, пауэрлифтинг - укрепляет и улучшает здоровье человека. Все наши спортсмены ежегодно проходят по два-три раза в год полное медицинское обследование.

Может ли Беларусь похвастаться достижениями в этом виде спорта?

Константин Бурыкин:

Несомненно, может. У нас есть, чем гордиться! Если взять два последних года (2013 и 2014), у нас есть призы и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. Последний чемпионат был в Южно-Африканской Республике. Беларусь была представлена пятью спортсменами. Мы завоевали три золота. Одно серебро и одну бронзу. Это очень большой успех, учитывая сильнейшую конкуренцию! Мы обошли такие страны, как Америка, Россия, Англия, Франция, Германия, Швеция, Норвегия. Что примечательно, что другие страны приезжают с более многочисленным составом и включают в категорию по два спортсмена, чтобы хоть как-то попасть в тройку призёров. Наши спортсмены установили рекорд мира. Александра Отченашко установила абсолютный рекорд мира и выиграла абсолютное первенство. Она стала чемпионкой в абсолютной категории. Из всех девушек, участвующих в Чемпионате мира (их было больше 60!), она стала первой по своим показателям. Александра Бурыкина, например, честно завоевала звание «мастер спорта». В прошлом году она установила семь взрослых рекордов. Три юниорских рекорда. И сделала это честным трудом!