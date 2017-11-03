«Массовый футбол стоит в основе пирамиды всего футбола»: акция «Футбольные мячи – школам» прошла в Минске

Новости Беларуси. В Минске 2 ноября прошла акция «Футбольные мячи – школам», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Председатель АБФФ Сергей Румас вручил символические мячи и сертификаты представителям областных центров физического воспитания и спорта.

Еще более 20 тысяч игровых снарядов будут распределены по разным регионам страны и по столице. В общем, школьникам будет, чем заняться на уроках физкультуры и не только.

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:

Массовый футбол стоит в основе пирамиды всего футбола. Поэтому, если некрепким будет основание, то, наверное, нельзя рассчитывать на успех и в профессиональном спорте.