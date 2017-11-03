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«Массовый футбол стоит в основе пирамиды всего футбола»: акция «Футбольные мячи – школам» прошла в Минске

03 ноября 2017 09:37
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Новости Беларуси. В Минске 2 ноября прошла акция «Футбольные мячи – школам», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Председатель АБФФ Сергей Румас вручил символические мячи и сертификаты представителям областных центров физического воспитания и спорта.

«Массовый футбол стоит в основе пирамиды всего футбола»: акция «Футбольные мячи – школам» прошла в Минске-1

Еще более 20 тысяч игровых снарядов будут распределены по разным регионам страны и по столице. В общем, школьникам будет, чем заняться на уроках физкультуры и не только.

«Массовый футбол стоит в основе пирамиды всего футбола»: акция «Футбольные мячи – школам» прошла в Минске-3

Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:
Массовый футбол стоит в основе пирамиды всего футбола. Поэтому, если некрепким будет основание, то, наверное, нельзя рассчитывать на успех и в профессиональном спорте.

Мы уже третий раз проводим акцию: во все школы республики передаются мячи. И я еще раз хочу сказать благодарность Министерства образования, Игорю Васильевичу Карпенко лично за то, что Минобр помогает нам провести такую масштабную акцию по всей республике.

# Футбол Беларуси # Сергей Румас # Фотофакт

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