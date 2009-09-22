Массимо Бузакку отстранили от работы за непристойный жест

Швейцарская лига на три матча отстранила от работы арбитра Массимо Бузакку, регулярно работающего на матчах Лиги чемпионов и обслуживавшего встречи чемпионата мира.

Во время субботнего матча Кубка Швейцарии между «Баденом» и «Янг Бойз» Бузакка показывал средний палец руки фанатской трибуне. Этот компрометирующий топ-арбитра момент запечатлел один из присутствовавших на игре фотографов.

Днем позже арбитр раскаялся и принес извинения за свой поступок. «Я поддался на провокации болельщиков, утратил хладнокровие и ответил неспортивным жестом», - признался он.

40-летний Бузакка считается одним из лучших рефери в современном футболе. Будучи арбитром ФИФА, он обслуживал матчи чемпионата мира 2006 года и чемпионата Европы 2008 года. В 2007 году он судил финал Кубка УЕФА, а в 2009 году - финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Newsru.com.