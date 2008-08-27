Масштабный международный фестиваль хоккея стартовал на ледовых площадках Беларуси

Программа мероприятий, посвящённых столетию Международной федерации хоккея, разнообразна и широка.

Церемония открытия прошла в столичном Дворце спорта. На международном любительском турнире соперниками белорусской команды будут ледовые дружины из Германии, Словакии, Латвии, России, США, Австрии, а также Международной федерации хоккея. Матчи пройдут во Дворце спорта и Ледовом. Крытый каток в парке Горького станет ареной международного турнира среди юниоров. В нем примут участие спортсмены из Беларуси, Австрии и США.

По мнению спортивных функционеров страны, проведение фестиваля хоккея поможет Беларуси получить право провести чемпионат мира 2014 года. Соответствующая заявка уже подана в Международную федерацию хоккея и будет рассмотрена на ближайшем конгрессе организации в конце сентября. Об этом сегодня заявил в Минске председатель федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов.

Накануне старта Международного турнира любителей хоккея в столичном Дворце спорта был представлен Кубок — главная награда соревнований. Именно его вручат в воскресенье лучшей ледовой дружине.

