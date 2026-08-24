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Мария Гнедчик и Анастасия Орел завоевали золото чемпионата мира по современному пятиборью

24 августа 2026 11:49
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Мария Гнедчик и Анастасия Орел завоевали золото чемпионата мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Планетарный форум проходит в Китае. Программу соревнований открыла женская эстафета. Там наши девушки набрали 1351 балл и стали первыми. Землячки заняли 2‑е место в фехтовании, показали четвертый результат на полосе препятствий, после плавания шли третьими, а на заключительном виде – лазер‑ран – им не нашлось равных. Преимущество перед ближайшими преследовательницами составило 26 секунд.

# Спорт Беларуси

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