Мария Гнедчик и Анастасия Орел завоевали золото чемпионата мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Планетарный форум проходит в Китае. Программу соревнований открыла женская эстафета. Там наши девушки набрали 1351 балл и стали первыми. Землячки заняли 2‑е место в фехтовании, показали четвертый результат на полосе препятствий, после плавания шли третьими, а на заключительном виде – лазер‑ран – им не нашлось равных. Преимущество перед ближайшими преследовательницами составило 26 секунд.