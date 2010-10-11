Марек Сикора (ХК «Динамо») – не волшебник, а просто опытный тренер, которому нужно время и доверие

Гордость за «Динамо» сменилось горечью разочарования. То, что Марек Сикора – просто опытный тренер, было ясно и тогда, когда «Динамо» шло на первом месте в турнирной таблице. Просто сейчас от иллюзий приходится избавляться.

Из «северной» поездки «Динамо» вернулось с нулем очков. Хотя, в отличие от матчей с «Югрой» и «Барысом», о которых мы рассказывали ранее, с «Авангардом» и «Торпедо» команда смотрелась более цельно.

Сергей Демагин, ХК «Динамо»:

В поездке мы прибавляли. С «Авангардом» уже было видно, что идет командная игра. Старались меньше удаляться, организованнее играть. Но пропускали совсем ненужные голы.

С омичами вновь не играл Сергей Калюжный. И минчане уступили – 2:4. Шайба Сергея Демагина в начале встречи подарила надежду на благоприятный исход поединка, но Сергей Пережогин еще до перерыва восстановил равенство. Во втором периоде в ворота Микки Оксы влетело уже две шайбы. Причем, Роман Червенко и Денис Куляш забивали с интервалом в две минуты. Третий период «Динамо» вновь начало хорошо, однако удаление Константина Глазачева стало роковым. Антон Курьянов реализовал большинство. Вторая шайба Демагина, заброшенная вдогонку, уже ничего не решала.

Сергей Демагин, ХК «Динамо»:

В каждой игре есть переломный момент. Везде решает большинство-меньшинство. Если у нас есть возможность, то надо забивать в большинстве. А мы это не используем. Получаем шайбу в свои ворота. Надо прорабатывать игру в большинстве, потому что есть еще вопросы.

Матч с «Торпедо» прошел чуть ли ни при полном игровом перевесе «Динамо». Но вновь, как и на старте сезона в Минске, у автозаводцев стеной стоял шведский голкипер Бернд Брюкле. В то время как он спасал, Микка Окса, в лучшем случае, не пропускал лишние шайбы. Отсюда и результат – вновь 2:4. Опять минчане хорошо начали: Максим Спиридонов открыл счет, но потом был второй период, в который вписали две шайбы – Михаила Варнакова и Чарльза Ленглетта. Роковая треть подкосила минчан в который раз.

Сергей Демагин, ХК «Динамо»:

Чем меньше мы будем говорить о втором периоде, тем лучше мы будем играть. Во втором периоде мы психологически уходим. У нас появляются непонятные удаления. Лучше не говорить вообще о втором периоде, и мы будем лучше играть. Это я вам точно говорю.

Потом была вторая шайба Ленглетта. Он и Варнаков становятся специалистами по «Динамо». А также точный бросок Демагина. Сергей – едва ли не единственный, кто выезд может занести себе в актив. Он забросил четырежды за четыре встречи.

Оставив позади неудачи, «Динамо» тренируется для следующих поединков.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо»:

Нет времени много думать о том, что было. Понято, что у нас есть проблемы с реализацией большинства. А также много удалений. А сейчас на тренировках мы отрабатываем игру в большинстве. Я поменял немного состав. Хочу другим игрокам дать себя попробовать. Также надо больше бросать, потому что в каждом матче у нас мало бросков по воротам. В конце тренировки игроки уже повеселели. Стало немного легче.

В составе – большие перемены. Частично вынужденные, частично порожденные тренером, направленные на то, чтобы встряхнуть команду.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо»:

Будет четвертый состав: и Кочетков, и Варламов, И Михайлов. Кулаков возвращается во второй состав. Вернется Хенри. К сожалению, травмировался Дима Коробов. Это большая потеря для нас, ведь он хорошо играет.

Есть в обороне и другие изменения, помимо возвращения Джордана Хенри. Первую пару защитников составят Подградский и Костюченок. Но больше всего волнует тренера реализация численного преимущества, которое у команды не получается. В том числе, и у первого звена.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо»:

Они сами говорят, что знают о недостаточном количестве бросков. Я хотел к ним добавить Джеффа. Ведь он бросает, он живой, быстрый. Может, получится, может, нет.

Несмотря на все проблемы, которые сопровождают сейчас «Динамо», не стоит отворачиваться от команды. Ведь поддержка им очень нужна и крайне важна.

Поэтому, ходите на хоккей, болейте за «Динамо», единственного представителя Беларуси в Континентальной Хоккейной Лиге.