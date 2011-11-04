Марек Сикора, ХК «Динамо-Минск»: Думали, что стали лучше играть в большинстве, но хоккейный Бог нас наказал

Учтя выездные неудачи, Марек Сикора серьезно перекроил состав к поединку со «Спартаком». Перемены в защите спровоцировали травма Коробова и простуда Крайчека. Посему шанс получили сразу и Словак, и Горошко. Вновь изменилось четвертое звено: Дрозд переместился в центр, а по краям расположились Мелешко и Павлович. Стефанович же, сыгравший семь минут с «Торпедо», остался в резерве.

Оценить эти метаморфоза однозначно положительно не выйдет. Поскольку первую шайбу «Спартак» забил именно из-под Дрозда, а Мелешко и вовсе заработал коэффициент «-2». Но куда хуже показатели у ведущей пары защитников: Денисов – «-3», Каралахти – «-4». Что это, как не спад?

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Некоторые команды играли сначала плохо, а теперь – хорошо. Мы играли долгое время хорошо. Наверное, есть усталость. Да и ошибки, неудачи в большинстве.

Спорит с тренером Чарльз Линглет. Он имеет право, поскольку ему и канадской тройке в целом активности было не занимать. Джэффу Платту, кроме того, удалось забить, да и в целом тройка оказалась в плюсе по итогам встречи.

Чарльз Линглет, ХК «Динамо-Минск»:

Нам приходится играть много матчей, но это часть работы. Случается, что один игрок физически и психологически устает. Но вряд ли такое может произойти сразу с 30 хоккеистами. Скорее, нам нужно наладить оборонительные действия к следующему матчу, чтобы там показать ту игру, на которую мы способны.



Впрочем, ко всей команде, и канадцам в том числе, по матчу есть одна и очень большая претензия: получив численный перевес 11 раз за встречу, «Динамо» из этого ничего не выжало.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мы думали, что уже лучше начали играть в большинстве, но сегодня вернулись к тому, что было месяц назад. Нас хоккейный Бог наказал.

Чарльз Линглет, ХК «Динамо-Минск»:

В этом сезоне мы впервые играем против «Спартака». Они сильно обновили состав. Да, мы смотрели нарезки их игр, но предугадать действия соперника, если вы раньше не встречались, очень сложно. Мы столкнулись с совершенно другим стилем обороны в меньшинстве. Мы просто попали под форчекинг «Спартака». Но это не оправдание.

Дважды «Динамо» вело в счете после шайб Теему Лайне и Джэффа Платта (кроме того, свой голевой вклад внес и Александр Кулаков). Но «Спартак» в тот вечер бился отчаянно. И когда Алексей Заварухин перевел матч в овертайм, психологическое преимущество перешло на сторону соперника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Пачкалин, главный тренер ХК «Спартак»:

До этого мы проиграли четыре матча. Нам очень нужна была эта победа. И в психологическом плане, и в плане набора очков.

Много матчей минского «Динамо» разбирали, разобрали свои ошибки в предыдущих матчах. На собрании сделали выводы. Ребята вышли на эту игру как на последний бой.

Я им благодарен за то, что они бились от первой до последней минуты. Много играли в меньшинстве, но ложились под шайбы. Все просто молодцы. Я рад, что у меня такая команда.

«Спартак» больше хотел победы и добился своего: после того, как москвичи запороли в овертайме пару «верняков», Штефан Ружичка наконец положил конец мучениям Лаланда – 4:3.