«Манчестер Юнайтед» выбил клуб Андрея Аршавина из Лиги чемпионов

Действующий чемпион снова сыграет в финале этого турнира

Ответный полуфинал «Арсенал» - МЮ преподносился как главное лакомство для футбольных гурманов, пишет газета Российская газета.

«Канониры» проиграли первый матч в Манчестере 0:1, но сохраняли неплохие шансы на успех. Надежды лондонцев перечеркнули два мяча, забитые Пак Чжи Суном и Роналду уже в дебюте встречи. Оставшиеся 80 минут игры превратились в простую формальность. Чтобы выйти в финал, «Арсеналу» нужно было забивать четырежды. «Канониры» в итоге смогли отквитать лишь один мяч, к тому же пропустили еще. Поражение 1:3 заставило команду Арсена Венгера в очередной раз расстаться с мыслями о победе в Лиге чемпионов.

- Это был самый ужасный и разочаровывающий вечер в моей карьере. Болельщики были настроены на матч и ожидали грандиозного противостояния. Разочаровывать людей очень больно, - признался после матча главный тренера «Арсенала» Арсен Венгер. - Фактически, матч закончился для нас уже через десять минут после его начала. И мы можем винить в произошедшем самих себя. Очень обидно пройти столь долгий путь, чтобы потом так бесславно его завершить.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, вполне способен отстоять титул, завоеванный в мае прошлого года в Москве. Интересно, что с момента преобразования Кубка чемпионов в Лигу чемпионов это не удавалось сделать ни одному клубу.

- Начало матча получилось для нас очень удачным. Мы забили два быстрых гола, и это сразу же изменило ход встречи, - ликовал наставник МЮ сэр Алекс Фергюссон. - «Арсенал» - молодая команда, и независимо от уровня, на котором играют эти ребята, оправиться от такого потрясения невозможно.

Соперник МЮ определится сегодня поздно вечером в матче «Челси» - «Барселона». Напомним, что первая встреча этих команд в Испании завершилась нулевой ничьей.