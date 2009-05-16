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«Манчейстер Юнайтед» досрочно стал чемпионом Англии

16 мая 2009 14:47
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В матче 37-го тура «МЮ» и «Арсенал» сыграли вничью в Манчестере – 0:0. Однако, одно очко, заработанное командой Алекса Фергюсона в этой встрече, гарантировало ей за тур до финиша чемпионский титул.

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