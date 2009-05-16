«Манчейстер Юнайтед» досрочно стал чемпионом Англии

Главной праздничной площадкой в Минске стала территория у Дворца спорта.
В азербайджанской Губе подопечные Виктора Гончарова в стартовом матче группы «D» второго квалификационного раунда отбора на чемпионат мира уверенно переиграли спортсменок Украины – 3:0.
Столичный клуб подписал контракт с вратарем сборной Беларуси по хоккею Андреем Мезиным. Срок соглашения – один год.
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