Максим Слыш, ХК «Юность» – о победе над «Шахтером»: Директор пришел в команду, сказал ребятам приятную новость и сегодня был абсолютно другой настрой на игру

Потенциальным хитом воскресенья мог стать минский поединок «Юность» – «Шахтер». Но не стал. Во-первых, антураж не позволил. На трибунах собралось всего 430 зрителей, и едва ли не половину из привезли с собой гости. В-вторых, «горняки» в этом ключевом поединке были сами на себя не похожи.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Команда переиграла нас не за счет техники, тактики, а чисто за счет характера, настроя на игру.

«Юность», напротив, сыграла один из лучших матчей за последнее время. И это даже не смотря на отсутствие Олега Тимченко. У нападающего травма, хотя кто-то из журналистов успел его сосватать в «Неман».

А вот еще один раунд обмена с «Витебском» совершен. В Минск приехали Цуриков и Михайлов. В обратном направлении, по слухам, проследуют Королик, Тыднюк, Фомин и Белинский.

А в отчетном матче хорош был Максим Слыш, который не только ассистировал Сергею Заделенову, но и забил сам. Кроме того, у минчан отличился Игорь Ворошилов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

«Юность» сейчас может любую команду обыграть, а может любой проиграть. Все от настроя зависит. И от других дел, засекреченных.

Максим Слыш, ХК «Юность»:

Надо спросить нашего директора – он знает одно волшебное слово. Директор пришел в команду, сказал ребятам приятную новость и сегодня был абсолютно другой настрой на игру. Если он будет приходить к нам каждый раз, то будем играть всегда, как сегодня.

Все, на что хватило «Шахтер» – пять минут в конце матча. «Юность» осталась втроем, Андрей Гусов поменял вратаря на шестого полевого игрока, и Илья Камбович одну шайбу отквитал. 3:1 – в очном противостоянии претендентов на четвертое место ничья – по две победы на брата.

Андрей Башко, ХК «Шахтер»:

Впереди три игры, в которых надо брать очки. Поэтому необходимо отдохнуть. И с новыми силами снова в бой.

Максим Слыш, ХК «Юность»:

Три команды уже оторвались. Наверное, мы больше с Солигорском боремся, кто и где начнет плей-офф. Волнения здесь нет – в плей-офф мы попадаем. Но на Континентальном, конечно, хочется выступить уверенно, показать, что в прошлом году мы его не зря выиграли.

Еще одним событием стало возвращение тафгая. Вообще, конечно, Владислав Клочков до этого сыграл уже семь матчей и даже успел забить, но в поединке с «Шахтером» он напомнил и о еще одном своем качестве, отправив в нокдаун Сергея Стася.

«Металлург» дома уступил основному конкуренту за первое место – «Гомелю» (1:4). «Лида» с «Металургсом» порадовали зрителей высокой результативностью (7:5). Хет-трик оформил Гунарс Скворцов, дубль – Михаил Курвяков. «Химик» уступил «Витебску» (3:4), а «Могилев» был сильнее «Бреста» (3:6). В последнем матче две шайбы забросил Роман Блох.

В Лиепае три очка взял «Могилев» (0:3). Шайбы у гостей забрасывали Роман Блох, Никита Тровеных и Андрей Царегородцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

18 декабря «Металургс» и «Могилев» сыграют вновь. А полноценного тура придется подождать до 21 декабря.