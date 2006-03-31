Максим Мирный вышел в полуфинал парного разряда на международном теннисном турнире в Майами

В Белорусской ассоциации тенниса, в четвертьфинале лидер нашей сборной вместе со шведом Йонасом Бьеркманом победил чехов Мартина Дамма и Радека Степанека - 6:4, 6:3.Напомним, что ранее белорусско-шведская пара победила испанцев Фернандо Вердаско и Фелисиано Лопез - 6:1, 6:1 и дуэт Гастон Этлис - Мартин Гарсия из Аргентины - 6:3, 6:2. По мнению специалистов, не исключено, что в полуфинале белорус и швед могут встретиться с американской парой - братьями Майком и Бобом Брайанами, которые почти всегда побеждали в очных спорах.