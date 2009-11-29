Максим Мирный в паре с Энди Рамом проиграл в финале итогового турнира АТП

Матч продолжался 1 час 20 минут, сообщает БЕЛТА.
Таким образом, теннисисты из США, занимающие второе место в мировом парном рейтинге, взяли реванш у белорусско-израильского тандема (7 дуэт планеты) за поражение в матче группового этапа, в котором 23 ноября Мирный и Рам оказались сильнее – 6:4, 6:4.
В одиночном разряде нынешнего итогового турнира АТП встречались россиянин Николай Давыденко (7 номер мирового рейтинга) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5). Итог поединка – 6:3, 6:4 в пользу Давыденко.