Максим Мирный в паре с Энди Рамом проиграл в финале итогового турнира АТП

Финальный матч итогового парного турнира в Лондоне завершился 7:6 (7:5), 6:3 в пользу американских братьев-близнецов Боба и Майка Брайанов.

Матч продолжался 1 час 20 минут, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, теннисисты из США, занимающие второе место в мировом парном рейтинге, взяли реванш у белорусско-израильского тандема (7 дуэт планеты) за поражение в матче группового этапа, в котором 23 ноября Мирный и Рам оказались сильнее – 6:4, 6:4.

В одиночном разряде нынешнего итогового турнира АТП встречались россиянин Николай Давыденко (7 номер мирового рейтинга) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5). Итог поединка – 6:3, 6:4 в пользу Давыденко.