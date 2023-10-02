Максим Ковалевич признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Солигорчане сыграли вничью с брестским «Динамо» – 3:3. 21-летний полузащитник сначала красиво отправил мяч под перекладину, а после отличился и голевым пасом. «Шахтер» в турнирной таблице находится на 14 месте. В этом сезоне на счету команды 10 побед, 5 ничьи и 6 поражений.