Максим Ковалевич признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Продолжаем подводить итоги 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Полузащитник «Шахтера» Максим Ковалевич признан лучшим игроком прошедшего раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Продолжаем подводить итоги 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Полузащитник «Шахтера» Максим Ковалевич признан лучшим игроком прошедшего раунда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Солигорчане сыграли вничью с брестским «Динамо» – 3:3. 21-летний полузащитник сначала красиво отправил мяч под перекладину, а после отличился и голевым пасом. «Шахтер» в турнирной таблице находится на 14 месте. В этом сезоне на счету команды 10 побед, 5 ничьи и 6 поражений.