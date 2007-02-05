Лыжный чемпионат мира пройдет в японском Саппоро

Пока же ведущие лыжники-гонщики продолжают борьбу за Кубок мира, 3 февраля в швейцарском Давосе стартовал очередной этап. Женщины бежали 10, а мужчины 15 километров свободным стилем.

Нас в первую очередь интересовала мужская гонка, в которой стартовал Сергей Долидович. Начал дистанцию белорусский лыжник ни шатко ни валко. Первые три километра преодолел лишь 52-м, однако затем стал постепенно наращивать скорость, и уже на отметке 10 километров показывал 33-ий результат. А на финише сумел подняться еще на одну строчку, заняв в итоге 32-ое место и проиграв победителю 1 минуту и 43 секунды. Лучшее время показал вдохновленный поддержкой родной публики швейцарец Тони Ливерс, до сих пор не знавший подобного успеха. Впрочем, насладиться единоличным триумфом ему не удалось. Точно с таким же результатом финишировал и француз Винсент Вито. 11,5 секунд дуэту победителей проиграл австриец Кристиан Хофман, заполучивший "бронзу". Женские 10 километров выиграла финка Вирпи Куйтунен.



Пока Сергей Долидович набирает нужные кондиции, участвуя в Кубке мира, остальные белорусские сборники, вернувшиеся с Универсиады, выявляют сильнейших на Чемпионате страны в Раубичах. Стартовал он 3 февраля, а завершится в ближайшую среду. С составом команды на мировой форум в японский Саппоро тренерский штаб уже определился, поэтому нынешнее национальное первенство, скорее - просто возможность еще раз проверить силы и готовность к ответственным стартам в соревновательной обстановке.

Лыжники определили лучших в спринтерских гонках классическим стилем. Самой быстрой среди женщин оказалась Ольга Василенок, сумевшая в упорной борьбе обойти Викторию Лопатину. Третьей финишировала Елена Санникова. Мужской спринт выиграл Алексей Иванов, "серебро" и "бронза" у Алексея Елисеева и Александра Ионенкова соответственно. В состязаниях юниоров пальма первенства у Евгения Терашкевича и Натальи Мишуты.