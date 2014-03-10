Лыжница Ядвига Скоробогатая приносит еще одну медаль в копилку Беларуси на Паралимпиаде

Новости Беларуси. 45-летняя лыжница Ядвига Скоробогатая принесла вторую медаль в копилку белорусской сборной на Паралимпиаде-2014. Спортсменка завоевала бронзу в лыжных гонках на 15 км классическим стилем среди женщин с нарушением зрения. Отставание от победителя составило 6 мин. 36,3 сек.

Гонку выиграла россиянка Елена Ремизова. Михалина Лысова, также представительница России, с отставанием в 1.37,3 финишировала второй.

Ядвига Скоробогатая:

Конечно, отличный показатель. Представляете, мне 46 лет. Как тяжело бороться с молодыми. Тем более россияне. Поддержка очень хорошая, болеют, переживают за Беларусь, на трибунах много народа, все кричат «Беларусь! Россия!» Поддержка очень хорошая.

Напомним, в Сочи отправились 10 белорусских спортсменов. Они будут вести борьбу за награды в биатлоне и лыжных гонках (Смотрите видео). Впрочем, жестких медальных планов не строят ни тренеры, ни атлеты. Участники Паралимпийских игр – уже победители. А многие еще и титулованные. Наша Людмила Волчёк в зимних видах трехкратная паралимпийская чемпионка, Ядвига Скоробогатая – победительница и многократный призер Игр. Не раз поднимались на пьедестал Лариса Ворона и Василий Шаптебой.