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Лыжница Ядвига Скоробогатая приносит еще одну медаль в копилку Беларуси на Паралимпиаде

10 марта 2014 16:26
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Новости Беларуси. 45-летняя лыжница Ядвига Скоробогатая принесла вторую медаль в копилку белорусской сборной на Паралимпиаде-2014. Спортсменка завоевала бронзу в лыжных гонках на 15 км классическим стилем среди женщин с нарушением зрения. Отставание от победителя составило 6 мин. 36,3 сек.

Гонку выиграла россиянка Елена Ремизова. Михалина Лысова, также представительница России, с отставанием в 1.37,3 финишировала второй.

Ядвига Скоробогатая:
Конечно, отличный показатель. Представляете, мне 46 лет. Как тяжело бороться с молодыми. Тем более россияне. Поддержка очень хорошая, болеют, переживают за Беларусь, на трибунах много народа, все кричат «Беларусь! Россия!» Поддержка очень хорошая.

Напомним, в Сочи отправились 10 белорусских спортсменов. Они будут вести борьбу за награды в биатлоне и лыжных гонках (Смотрите видео). Впрочем, жестких медальных планов не строят ни тренеры, ни атлеты. Участники Паралимпийских игр – уже победители. А многие еще и титулованные. Наша Людмила Волчёк  в зимних видах трехкратная паралимпийская чемпионка, Ядвига Скоробогатая – победительница и многократный призер Игр. Не раз поднимались на пьедестал Лариса Ворона и Василий Шаптебой.

# Зимняя Олимпиада

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