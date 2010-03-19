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Людмила Волчёк завоевала второе золото зимней Параолимпиады

19 марта 2010 08:51
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Семь медалей уже в копилке белорусской команды на зимней Параолимпиаде в канадском Ванкувере. Накануне наши спортсмены завоевали сразу три награды.

Одна из них высшей пробы. Свое второе золото выиграла Людмила Волчёк. Она стала лучшей в 5-километровой лыжной гонке среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, преодолев дистанцию менее чем за 15 минут.

Бронзовые медали в лыжных гонках выиграли белорусы Лариса Ворона и Дмитрий Лобан. В медальном зачете Параолимпиады Беларусь с семью наградами (два золота и пять бронзовых наград) занимает 6 место.

Отметим, перед началом зимних Игр наша дружина рассчитывала на пять медалей. Этот прогноз уже перевыполнен.

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