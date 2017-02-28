Людас Румбутис назначен главным тренером молодежной сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Людас Румбутис утвержден в должности главного тренера белорусской футбольной молодежки. Слухи об этом ходили уже две недели, а 28 февраля исполком АБФФ официально назначил специалиста на упомянутый пост.

Румбутис, родившийся в Литве, с 1976 по 1986 годы выступал в рядах минского «Динамо» и завоевал с «бело-синими» титул чемпиона СССР. После окончания игровой карьеры он остался в Беларуси и тренировал многие отечественные клубы.

Уже известно, что в марте Румбутис вместе со своими новыми подопечными проведет спарринги с молодежками Латвии и Литвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».