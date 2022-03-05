«Любой спорт – это борьба». Чем запомнилась «Минская лыжня – 2022»?
Новости Беларуси. Праздник биатлона прошел 5 марта в белорусских «Раубичах» с участием главы государства. Организаторы предложили эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какая команда пришла к финишу первой и кто занял места на пьедестале, знает Евгений Пустовой.
В плей-листе 35 команд. Поэтому эстафету проводили в несколько этапов. Спортсменам-любителям советы раздавал белорусский Басков.
Речь не идет о сложнее, речь идет о получении удовольствия, любой спорт – это борьба.
И вдохновлял министр здравоохранения. На лыжне болеть можно только за лыжников. И никак иначе.
Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта – подробнее здесь.
Трибуны взорвались. На лыжне команда Президента. На старте 15 команд. Даже Умка старалась. Первым к финишу пришла дружина Первого. Как всегда, сын за отца. Кстати, на лыжне был замечен и старшей сын Президента. Но невзирая на чины, все в одинаковых условиях и даже под одинаковыми санкциями.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Победит сильнейший в любых соревнованиях. А правила у нас ежегодные, если бежит руководитель государственного органа, то никаких штрафных санкций, ограничений нет. Если бежит заместитель руководителя, то 2 минуты штрафа.