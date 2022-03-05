«Любой спорт – это борьба». Чем запомнилась «Минская лыжня – 2022»?

Новости Беларуси. Праздник биатлона прошел 5 марта в белорусских «Раубичах» с участием главы государства. Организаторы предложили эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какая команда пришла к финишу первой и кто занял места на пьедестале, знает Евгений Пустовой.

В плей-листе 35 команд. Поэтому эстафету проводили в несколько этапов. Спортсменам-любителям советы раздавал белорусский Басков.