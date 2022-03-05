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«Любой спорт – это борьба». Чем запомнилась «Минская лыжня – 2022»?

05 марта 2022 17:50
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Новости Беларуси. Праздник биатлона прошел 5 марта в белорусских «Раубичах» с участием главы государства. Организаторы предложили эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какая команда пришла к финишу первой и кто занял места на пьедестале, знает Евгений Пустовой.

В плей-листе 35 команд. Поэтому эстафету проводили в несколько этапов. Спортсменам-любителям советы раздавал белорусский Басков.

«Любой спорт – это борьба». Чем запомнилась «Минская лыжня – 2022»?-1

Речь не идет о сложнее, речь идет о получении удовольствия, любой спорт – это борьба.

И вдохновлял министр здравоохранения. На лыжне болеть можно только за лыжников. И никак иначе.

Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спортаподробнее здесь.

«Любой спорт – это борьба». Чем запомнилась «Минская лыжня – 2022»?-4

Трибуны взорвались. На лыжне команда Президента. На старте 15 команд. Даже Умка старалась. Первым к финишу пришла дружина Первого. Как всегда, сын за отца. Кстати, на лыжне был замечен и старшей сын Президента. Но невзирая на чины, все в одинаковых условиях и даже под одинаковыми санкциями.

«Любой спорт – это борьба». Чем запомнилась «Минская лыжня – 2022»?-7

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Победит сильнейший в любых соревнованиях. А правила у нас ежегодные, если бежит руководитель государственного органа, то никаких штрафных санкций, ограничений нет. Если бежит заместитель руководителя, то 2 минуты штрафа.

# Спортивные соревнования # Сергей Ковальчук # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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