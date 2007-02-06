Любители крутых склонов дождались открытия спортивного сезона

Парк активного отдыха "Курасовщина" в Октябрьском районе столицы - традиционное место открытия горнолыжного сезона в Минске. Главные действующие лица, как всегда, юные горнолыжники, и с каждым годом их становится все больше и больше.

Несмотря на затянувшийся приход зимы, снега достаточно и он хорошо укатан. Более 50 начинающих спортсменов вышли на старт и это вселяет надежду на возрождение традиций белорусской школы горнолыжного спорта. Юные покорители крутых склонов, а многим нет еще и десяти лет, на горных лыжах стоят уверенно и даже достигают приличных результатов. Так призеры турнира получили право принять участие в республиканских соревнованиях. Хотя, если откровенно, отнюдь не спортивную составляющую ставили во главу угла организаторы.

В противовес соревнованиям горнолыжников вышли на старт и бегуны. Районный клуб любителей бега "Виктория" без оглядки на погоду небольшие забеги проводит каждый уик-энд. Нынче пробег вокруг поймы реки "Лошица" приурочили к открытию зимнего спортивного сезона.