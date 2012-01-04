Лукашенко: Спортсмен, который заканчивает профессиональный спорт и не выходит на лёд — он потихонечку умирает

Новости Беларуси, Минск. В Минске торжественно открылся VIII Рождественский турнир по хоккею на приз Президента Беларуси. В церемонии принял участие Александр Лукашенко. На ледовых аренах встретятся восемь дружин.

Вот уже восемь лет каждый январь восемь команд приезжают в Минск, чтобы принять участие в грандиозном спортивном празднике и ощутить знаменитое белорусское гостеприимство. На минском льду скрещивали клюшки уже 12 стран, и в этом году на состязаниях впервые выступит дружина из Словении.

Традиционно Рождественский турнир открывает Президент Беларуси.

Александр Лукашенко:

Сегодня, уважаемые друзья, завтра и послезавтра — в течение этих дней вы увидите мастерство призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира. И знаете, что ещё прекрасно в этом турнире, что является душой этого турнира? Это то, что он даёт возможность каждому желающему спортсмену продлить свою жизнь в спорте. Спортсмены часто говорят: «Мы ведь ничего не умеем делать, кроме конкретного своего дела». Хоккеисты так говорят о хоккее, футболисты о футболе. Наверное, это не совсем так, но они действительно умеют делать своё единственное дело лучше, чем кто-либо в мире. И они привыкли, привыкли к этому клочку льда, футбольному полю, к батутам, к другим снарядам. Они привыкли к вам, к зрителям, к аплодисментам. И спортсмен, который заканчивает профессиональный спорт и не выходит на лёд — он потихонечку умирает. Поэтому этот турнир даёт жизнь этим талантливым людям, он даёт возможность по-прежнему слышать ваши горячие аплодисменты.

Как никогда высока конкуренция между командами, значительно помолодел состав. Вырос не только уровень соперников, но и престиж самого турнира. Многие из хоккеистов ещё недавно защищали цвета национальных сборных своих стран и все приехали если уж не за победой, то за красивой игрой. Каждый год январские баталии привлекают всё больше внимания, а юбилейный Х турнир и вовсе может стать генеральной репетицией перед чемпионатом мира по хоккею, который Беларусь примет в мае 2014 года.

Роберт Крэнстон, нападающий команды Канады:

Уровень турнира просто великолепный. Здесь много игроков, у которых за плечами серьёзный международный опыт. В том числе и в командах Национальной хоккейной лиги. Скорость и мастерство впечатляют. Я думаю, зрителям очень интересно наблюдать за нашими ледовыми битвами

Дэн Гиффин, голкипер команды Канады:

Побывав в Минске сейчас, я обязательно вернусь сюда в 2014 году — уже в качестве туриста. Чувствуется, что город просто живёт хоккеем и предстоящим чемпионатом мира. Мы посмотрели ваши ледовые арены — они впечатляют. У меня нет сомнений, что ваша страна проведёт мировое первенство на высочайшем уровне.

Основной наш соперник — россияне, которые в этом году приехали в Минск в укреплённом звёздном составе. За всю историю соревнований белорусы пять раз становились обладателями кубка, россияне — дважды, и в прошлом году мы им уступили. И сейчас, конечно же, настроены на реванш. Белорусская команда серьёзно готовилась и последние две недели жила фактически в режиме учебно-тренировочных сборов.

Во второй день турнира — завтра — состоятся встречи Швеции-Австрии и Чехии-Словакии. А вечером пройдут игры команды нашей страны и Финляндии, а также ледовых дружин России и Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.