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Лукашенко наградил Мартынова и Герасименю орденом Отечества III степени за высокие достижения на Олимпиаде-2012

05 августа 2012 15:09
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Новости Олимпиады. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом Отечества III степени Александру Герасименю и Сергея Мартынова за блестящие выступления на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Сергей Мартынов завоевал золото в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа на 50 м. В квалификационном турнире он установил новый мировой рекорд - 600 очков. В финальном раунде Сергей Мартынов вновь был сильнее своих оппонентов, еще раз улучшив мировое достижение с суммой 705,5 балла.

Александра Герасименя на Олимпиаде-2012 завевала серебряную медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем. Второй серебряной медалью пополнила свою олимпийскую копилку спортсменка на дистанции 50 м вольным стилем. Впервые в истории суверенной республики, Беларусь завоевала медали в этом олимпийском виде спорта.

# Олимпиада 2012

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