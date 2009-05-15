Лучший вратарь ЧМ по хоккею-2009 будет играть за минское «Динамо»

Столичный клуб подписал контракт с вратарем сборной Беларуси по хоккею Андреем Мезиным. Срок соглашения – один год.

Напомним, два последних сезона 34-летний голкипер выступал в составе магнитогорского «Металлурга» и дважды завоевывал бронзовые награды чемпионата России и КХЛ. В разные годы он также защищал цвета российских «Салавата Юлаева», СКА и «Ак Барса». Кроме того, играл в клубах Северной Америки, Германии и Чехии.

На чемпионате мира 2009 года Андрей Мезин был признан лучшим вратарем по версии директората и вошел в символическую сборную.

Также, «Динамо» подписало еще троих хоккеистов: защитника Александра Макрицкого и форвардов Евгения Ковыршина и Джеффа Плата, передает корреспондент БЕЛТА.