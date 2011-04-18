Лучшие шайбы ХК «Динамо» (Минск) в чемпионате КХЛ сезона-2010/2011

Представляем вашему вниманию 20 лучших шайб, заброшенных игроками минского «Динамо» в матчах КХЛ прошедшего сезона.

20. Петр Сикора. «Трактор» – «Динамо». 17 ноября.

Матч в Челябинске. Уступаем «Трактору» – 0:2. Но недавно присоединившийся к «Динамо» Петр Сикора берет игру на себя и неожиданным броском ставит в тупик вратаря «белых медведей» Максима Соколова.

То, что начал чех, партнеры затем довершат волевой победой – 3:2.

19. Томаш Мойжиш. «Витязь» – «Динамо». 24 ноября.

«Витязь» в этом сезоне был «темным демоном» «Динамо». Сколько очков отобрали у минчан эти аутсайдеры считать больно. Но сейчас не об этом.

Отмечаем роскошный пас Сергея Варламова на подключившегося Мойжиша. Эта шайба принесла динамовцам один балл.

18. Йозеф Штумпел. «Локомотив» – «Динамо». 24 октября.

С ярославцами в прошедшем сезоне у «Динамо» сложились особые отношения. Начиная от сенсационной минской победы в сентябре, заканчивая триллером в плей-офф.

Одним из самых напряженных матчей стал октябрьский, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Уже на 29-й секунде счет в нем открыл Йозеф Штумпел. Отметим и передачу Петра Подхрадского. Правда, в итоге победу праздновал «Локомотив» – 3:2.

17. Дэвид Немировски. «Динамо» – «Атлант». 11 октября.

Еще один октябрьский матч заставляет нас вспомнить о Дэвиде Немировски. Канадец отыграл в «Динамо» недолго, забил немного, но вот эта его шайба запала в память. Развернувшись на «пятаке», Немировски не оставил шансов Виталию Ковалю.

Потом, кстати, динамовцы обыграли нынешних финалистов в серии буллитов.

16. Сергей Варламов. СКА – «Динамо». 18 октября.

Одна из самых ярких побед «Динамо» в сезоне была одержана в Санкт-Петербурге. Основное время того памятного матча завершилось вничью – 2:2. А в овертайме минчане словили птицу Удачу за хвост.

Константин Глазачев перехватил шайбу, отправил ее на «пятак», куда уже спешил Сергей Варламов.

15. Александр Кулаков. «Динамо» – «Авангард». 26 декабря.

Домашний поединок с «Авангардом» сложился весьма непросто для минчан: бенефис Калюжного и компании на старте встречи, отчаянная погоня «Динамо» в концовке. Почти догнали.

А надежду нам подарили Дмитрий Мелешко и Александр Кулаков. Один пасовал – другой забивал.

14. Александр Кулаков. «Салават Юлаев» – «Динамо». 19 ноября.

Еще одна памятная шайба Александра Кулакова была заброшена в ворота нынешнего финалиста Кубка Гагарина. В этой атаке хорошо все: и передача Сергея Дрозда, и итоговый бросок. Жаль, что только победным этот матч для минчан не стал.

13. Йозеф Штумпел. «Динамо» – «Ак Барс». 21 сентября.

Помните рекорд посещаемости Континентальной Хоккейной Лиги? Помните победу над «Ак Барсом», после которой наши робкие надежды на хороший сезон заметно окрепли? А помните шайбу Йозефа Штумпела, ставшую результатом отличной комбинации первого звена?

12. Джефф Платт. «Металлург» (Новокузнецк) – «Динамо». 13 сентября.

Новокузнецк. Ничья после второго периода – 2:2. А проигрывать аутсайдеру никак нельзя. Это понимает и Джефф Платт, который умеет забивать даже стоя на коленях. И «Динамо» побеждает – 5:2.

11. Дмитрий Мелешко. «Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо». 21 ноября.

Еще один «Металлург». На этот раз, из Магнитогорска. Еще одна победа. Ее активный участник – Дмитрий Мелешко. Отмечаем в данном случае всю комбинацию и отдавшего последнюю передачу Петра Сикору в том числе.

10. Петр Сикора. «Динамо» (Москва) – «Динамо». 22 января.

В этом сезоне «Динамо» несколько раз удавалось забить уже на первой минуте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Среди этих шайб и точный бросок Петра Сикоры в ворота московских одноклубников. И чудо как хорош пас Дмитрий Мелешко.

9. Сергей Демагин. «Динамо» – «Салават Юлаев». 18 февраля.

Пока «Салават Юлаев» бьется за Кубок Гагарина, мы не без удовольствия вспоминаем минскую победу над подопечными Вячеслава Быкова.

Последнюю точку в том памятном матче поставил Сергей Демагин классным кистевым броском.

8. Джефф Платт. «Динамо» – «Локомотив» (Ярославль). 28 февраля.

Вспоминает плей-офф и один из наиболее удачных для «Динамо» матчей. Первый на «Минск-Арене». Тогда в ворота Кочнева минчане отгрузили четыре шайбы. А лучшую из них забросил Джефф Платт с ходу точно в «девятку».

7. Максим Спиридонов. «Амур» – «Динамо». 17 сентября.

Поездки в Хабаровск – настоящее наказание для любой команды в КХЛ.

К счастью, динамовцам сверхдальний выезд пришлось пережить в самом начале, когда сил было еще достаточно. Может, потому и победили. А положил начало удачной игре гол Максима Спиридонова.

6. Даниэль Корсо. «Югра» – «Динамо». 29 сентября.

Зрелищным и результативным стал выезд «Динамо» в Ханты-Мансийск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 11 заброшенных шайб, в том числе, такая классная, как в исполнении Даниэля Корсо. Канадец забивал уже лежа на льду.

5. Сергей Демагин. «Авангард» – «Динамо». 3 октября.

Омский матч – не самый удачный в этом сезоне для минчан, но один игрок может занести его себе в актив.

Дважды ворота Кари Рама поразил Сергей Демагин, причем, обе шайбы вышли на загляденье. Выбрать одну мы так и не смогли, так что смотрите сразу две.

4. Даниэль Корсо. «Динамо» – «Локомотив». 3 марта.

Главное достижение «Динамо» в сезоне – выход в плей-офф и упорное противостояние там «Локомотиву».

После шестого матча у минчан даже появился шанс на участие в четвертьфинале. Среди прочих ковал победу Даниэль Корсо, великолепно ассистировал которому Джордан Хенри.

3. Андрей Михалев. «Динамо» – «Торпедо». 13 октября.

Перебежать дорожку «Динамо» могло «Торпедо». И хотя в октябре о событиях февраля еще никто не знал, уже тогда матчи с нижегородцами проходили особо принципиально.

Минчане уже тогда проявляли волю и характер. Так, как многолетний лидер «Динамо» Андрей Михалев, чья шайба, в конечном счете, стала переломной и позволила минчанам одержать волевую победу – 4:3.

2. Сергей Демагин. «Динамо» – «Ак Барс». 21 сентября.

Еще раз возвращаемся к громкой сентябрьской победе над «Ак Барсом». Ковалась она кровью и потом, на 30-й секунде которого Сергей Демагин подарил нам одно из лучших мгновений завершившегося сезона.

1. Константин Глазачев. «Динамо» – «Локомотив». 3 марта.

Шайба была заброшена «Динамо» в шестом матче 1/8 плей-офф с «Локомотивом», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Закрутить такую комбинацию могут только мастера: Кулаков, Штумпел и, наконец, Глазачев, поставивший голевую точку.