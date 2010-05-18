Лучшие шайбы года

Десятка лучших шайб, наиболее зрелищных взятий ворот, зафиксированных в чемпионате.

Явными аутсайдерами тут оказались латыши: у «Металурга» было всего одно попадание в десятку, «Динамо-Юниорс» и вовсе такой чести не удостоилось. Что ж, видимо, происходящее на латвийском льду реже становилось предметом нашего внимания, но в следующем сезоне постараемся исправиться. Что касается вершины рейтинга, то тут полное совпадение с турнирной таблицей: минская «Юность» с 16-ью попаданиями в рейтинг — самый зрелищный клуб чемпионата по версии «Горячего льда». Интересно, что на втором месте — терпящее нынче финансовое крушение могилевское «Химволокно» (13 попаданий), а на третьем — и вовсе проваливший сезон жлобинский «Металлург». Последний лишь немного опередил плотную группу преследователей: «Шахтер», «Керамин», «Гомель» и «Сокол».

Замыкает почетный список золотой бросок чемпионата в исполнении Артема Сенькевича.

10. Юность — Шахтер. 3 апреля. 2:1 — Артем СЕНЬКЕВИЧ

На девятом месте — одна из лучших шайб финала. Евгений Ковыршин забросил ее в падении и решил исход третьего поединка серии.

9. Шахтер — Юность. 27 марта. 3:2 — Евгений КОВЫРШИН

Одну из самых ярких шайб плей-офф забросил Евгений Соломонов в ворота «Керамина». Номинируется тут, однако, не столько он, сколько автор передачи — Александр Жидких.

8. Гомель — Керамин. 2 марта. 4:1 — Евгений СОЛОМОНОВ

«Шахтер» не стал лидером нашего рейтинга, но ведь играли «горняки» очень зрелищно. Доказательством тому — памятный гол Ильи Камбовича в ворота «Юности» с передачи Владимира Михайлова.

7. Юность — Шахтер. 13 ноября. 1:2 — Илья КАМБОВИЧ

Не всегда в этом сезоне радовали минские дерби, но ноябрьское запомнилось. В частности, благодаря классному броску Дмитрия Игошина.

6. Керамин — Юность. 27 ноября. 1:2 — Дмитрий ИГОШИН

Александр Боровков провел неоднозначный сезон, потеряв место в КХЛ, проиграв Континентальный кубок и дважды получив тяжелую травму, но когда центр первой пятерки «Юности» был в форме, он творил на льду чудеса.

5. Юность — Сокол. 5 сентября. 2:1 — Александр БОРОВКОВ

Рядом с Боровковым — его партнер по звену Олег Тимченко, забросивший немало важнейших шайб сезона, как, например, та, которую он провел в ворота «Керамина».

4. Керамин — Юность. 27 ноября. 3:4 — Олег ТИМЧЕНКО

Вновь вспоминаем зрелищный солигорский хоккей. Когда в «Шахтере» собирались динамовцы, они иногда творили на площадке такое, от чего у оппонентов голова шла кругом.

3. Шахтер — Шинник. 12 августа. 1:0 — Олег ШАФАРЕНКО

«Гомель» завершил сезон на третьем месте и, наверняка, этим многие в стане прошлогодних серебряных призеров остались недовольны. Однако у команды есть потенциал: в это особенно веришь, смотря на шайбу в исполнении Александра Жидких.

2. Химик-СКА — Гомель. 20 января. 0:2 — Александр ЖИДКИХ

Лучшей шайбой сезона «Горячий лед» выбирает финальное соло авторства Александра Боровкова.

1. Шахтер — Юность. 28 марта. 0:2 — Александр БОРОВКОВ