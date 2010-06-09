Los Angeles Lakers в гостях у Boston Celtics

Минувшей ночью прошел третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

«Озерники» с ходу принялись наращивать преимущество. Во второй четверти преимущество гостей даже достигло 17 очков. Впрочем, на большой перерыв команды ушли при счете 52:40 в пользу Лейкерс. А в третьей 12-минутке кельты сумели сократить отставание до шести очков. Однако настичь «Лос-Анджелес» не удалось. «Лейкерс» были сильнее 91:84. Героями встречи в составе гостей стали Коби Брайант, набравший 29 очков, и Дерек Фишер, отметившийся несколькими ключевыми попаданиями в 4-й четверти. В составе «Бостона» 25 очков на счету Кевина Гарнетта. Лейкерс повели в серии до четырех побед со счетом 2-1.

Александр Карась, телекомпания СТВ.