Прямой эфир

Los Angeles Lakers в гостях у Boston Celtics

09 июня 2010 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минувшей ночью прошел третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

 «Озерники» с ходу принялись наращивать преимущество. Во второй четверти преимущество гостей даже достигло 17 очков. Впрочем, на большой перерыв команды ушли при счете 52:40 в пользу Лейкерс. А в третьей 12-минутке кельты сумели сократить отставание до шести очков. Однако настичь «Лос-Анджелес» не удалось. «Лейкерс» были сильнее 91:84. Героями встречи в составе гостей стали Коби Брайант, набравший 29 очков, и  Дерек Фишер, отметившийся несколькими ключевыми попаданиями в 4-й четверти. В составе «Бостона» 25 очков на счету Кевина Гарнетта. Лейкерс повели в серии до четырех побед со счетом 2-1.

Александр Карась, телекомпания СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
09 июня 2010 16:20

Переход Лебды в минское «Динамо», скорее всего, не состоится

09 июня 2010 16:20

Три медали завоевали белорусские боксеры на чемпионате Европы в Москве

09 июня 2010 14:02

Футбольныя каманды з дамоў-інтэрнатаў для людзей з псіхічнымі растройствамі сабраліся на адмысловым турніры ў Вілейскім раёне