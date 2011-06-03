Лоран Блан: Домашнее поражение от белорусов вынудило меня перекроить состав и перестроить игру команды

Сегодня на поле стадиона «Динамо» в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2012 года сыграют сборные Беларуси и Франции. В первом круге турнира в Париже поединок завершился победой нашей дружины со счетом 1:0. После пяти проведенных матчей у команды Франции — 12 очков, у белорусов — 8.

Белорусская команда идёт второй и намерена не упускать эту позицию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную стадию. Как отметил главный тренер нашей сборной, соперник очень сильный, однако хозяева поля настроены показать свои лучшие качества перед болельщиками.

Бернд Штанге, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я настраиваю моих футболистов на очень сложный поединок. Нам просто необходимо сыграть агрессивно, чтобы не дать французам возможности комбинировать и атаковать — так, как это было в сентябре прошлого года в Париже, когда наша команда победила экс-чемпионов мира и Европы. Правда, с тех пор главный тренер французов Лоран Блан вернул в состав команды многих отличных мастеров, и они после сенсационного поражения в стартовой встрече квалификации от белорусов одержали четыре победы подряд в нынешнем отборочном цикле. И уверенно занимаю первое место в турнирной таблице в группе D. Белорусская дружина пока идёт второй и не намерена упускать эту позицию.

К слову, полные трибуны всегда настаивают спортсменов на хорошую игру, добавляют энтузиазма и настроения.

Накануне в Минске на стадионе «Динамо» французские футболисты провели предматчевую тренировку.

Лоран Блан, главный тренер сборной Франции по футболу:

Домашнее поражение от белорусов в прошлом сентябре вынудило меня перекроить состав и перестроить игру моей команды. С той поры наши дела в евроквалификации пошли значительно лучше. Мы лидируем в нашей группе, но прекрасно понимаем, что игра в Минске будет очень непростой. К тому же, откровенно говоря, очень хочется взять реванш у белорусской команды за то обидное осеннее поражение в Париже на Стад де Франс. Так что на игру в Минске мы выйдем в боевом настроении.

Матч на стадионе «Динамо» внесет коррективы в движение транспорта. Ограничения коснутся прилегающих улиц — Ульяновской, Свердлова, Кирова и Ленина. Там же будет запрещена остановка и стоянка транспорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во время матча на стадионе будут повышены меры безопасности. Контрольно-пропускные пункты начнут свою работу за два часа до начала игры. Милиция просит болельщиков заранее приходить на матч.

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