Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

Новости Беларуси. 19 декабря билеты на II Европейские игры поступили в открытую продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт был дан ровно в полдень.

Напомним, с 1 декабря квитки на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия спортивного форума можно приобрести в интернете.

Первый бумажный квиток приобрел спортивный талисман международных соревнований – Лисенок Лесик. Теперь в кассах официального билетного оператора ждут всех желающих посетить состязания.

Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Билеты целиком и полностью олицетворяет тот бренд, идею, которая заложена во II Европейских играх.

Это наше решение – вытинанка, которая расположена возле знаменитого архитектурного комплекса «Минские ворота», олицетворяя открытость II Европейских игр. А посередине в качестве защиты, в том числе в качестве декора, впаяна трехмерная голограмма, которая олицетворяет ту самую папараць-кветку, ради которой приедут все сюда, чтобы мечты спортсменов, мечты болельщиков сбылись прямо у них на глазах.