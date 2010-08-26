Лигу чемпионов покинули киевское «Динамо» и санкт-Петербурский «Зенит»

Неудачно сложилась стадия плэй-офф футбольной Лиги Чемпионов для команд с постсоветского пространства.

Накануне самый престижный клубный турнир Старого света покинули киевское «Динамо» и санкт-Петербурский «Зенит». Динамовцы не сумели совладать с голландским «Аяксом», которому уступили на Амстердам-Арене со счетом 1:2. Хозяева открыли счет в конце первого тайма усилиями Луиса Суареса.

За четверть часа до финального свистка Эль-Хамдауи увеличил перевес голландского клуба до 2:0. Украинцам хватило времени только для того, чтобы отыграть один мяч. С пенальти это сделал Андрей Шевченко. В итоге «Аякс» побеждает – 2:1 и с учетом ничьи в первом, киевском матче – 1:1, голландцы выходят в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Игорь Коленьков, телекомпания СТВ.