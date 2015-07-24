Лига Европы: фанаты минского «Динамо» бойкотировали матч с «Черно Море» 23 июля

Новости Беларуси. Другой наш полпред в Лиге Европы — минское «Динамо» — 23 июля играл дома. В ответном сражении с «Черно Море» из Болгарии хозяевам достаточно было сохранить свои ворота сухими. Бело-голубые не просто справились с этой задачей, а даже перевыполнили план.

Уверенная игра в первой встрече и многообещающие 1:1 делают «Динамо» фаворитом в споре за выход в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Тем не менее домашним в полной мере этот матч назвать нельзя — из-за бойкота болельщиков фанатский сектор «Динамо» оказался пустым.

Именно из-за этого старт матча в плане атмосферы оказался очень унылым: кроме академических аплодисментов домашняя публика ничего не выдавала. На фоне наших болельщиков даже немногочисленные фаны гостей выглядели активнее. Тем не менее игра «Динамо» смотрелась очень здорово, команда явно играла на победу. На 41 минуте классным голом со штрафного отметился Владимир Корытько. Уже через несколько минут «Черно Море» подарило хозяевам ещё один повод для оптимизма: вторую желтую карточку получил Тодор Паланков, оставив команду в меньшинстве. Во втором тайме ничего существенно не поменялось: «Динамо» здорово играло и воплощало преимущество в голы. На 57 минуте результативным стал сумасшедший удар с 30 метров Ненада Адамовича. Удаление явно сковывало действия гостей, шансов на атаку у болгарского клуба практически не было. А хозяева продолжали забивать. В самой концовке встречи напомнил о себе Фатос Бечирай: на протяжении последней пятиминутки черногорцу удалось оформить дубль. Следующим оппонентом динамовцев станет ещё один бело-голубой клуб — швейцарский Цюрих, сообщили в программе «СТВ-спорт».