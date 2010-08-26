Прямой эфир

Лига чемпионов: сегодня вечером состоится жеребьевка групповой стадии клубного турнира

26 августа 2010 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Юрий Жевнов и его партнеры по санкт-петербурскому «Зениту» накануне проиграли в ответном матче раунда плэй-офф французскому «Осеру» – 0-2.

Напомним, что первый поединок принес победу российскому клубу-миллионеру со счетом 1:0. По сумме двух поединков в групповой этап прошли французы, победу которым вчера принесли точные удары Энгбара в первом тайме и Еленя – во втором.

Юрий Жевнов вышел на поле вместо удаленного вратаря Зенита Малафеева уже при счете 0:2, на 65-й минуте и защищал ворота питерцев до финального свистка.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет сегодня вечером. А киевское «Динамо» и «Зени»т теперь выступят в Лиге Европы, где их соперниками вполне могут стать белорусские клубы, которым сегодня вечером предстоят повторные поединки раунда плэй-офф второго по значимости евротурнира.

Игорь Коленьков, телекомпания СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
26 августа 2010 15:14

Белоруска Левченко отметилась двумя набранными очками в матче между «Атлантой» и «Вашингтоном»

25 августа 2010 13:19

Белоруска Арина Шарапа завоевала серебро юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике

24 августа 2010 13:18

Гандбол. Клуб «Динамо» провел товарищеский матч с «Гвадалахарой»