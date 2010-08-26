Лига чемпионов: сегодня вечером состоится жеребьевка групповой стадии клубного турнира

Юрий Жевнов и его партнеры по санкт-петербурскому «Зениту» накануне проиграли в ответном матче раунда плэй-офф французскому «Осеру» – 0-2.

Напомним, что первый поединок принес победу российскому клубу-миллионеру со счетом 1:0. По сумме двух поединков в групповой этап прошли французы, победу которым вчера принесли точные удары Энгбара в первом тайме и Еленя – во втором.

Юрий Жевнов вышел на поле вместо удаленного вратаря Зенита Малафеева уже при счете 0:2, на 65-й минуте и защищал ворота питерцев до финального свистка.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет сегодня вечером. А киевское «Динамо» и «Зени»т теперь выступят в Лиге Европы, где их соперниками вполне могут стать белорусские клубы, которым сегодня вечером предстоят повторные поединки раунда плэй-офф второго по значимости евротурнира.

Игорь Коленьков, телекомпания СТВ.