Лига чемпионов. Матч 3-го квалификационного раунда. БАТЭ-«Копенгаген» – 0:0

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и датским клубом «Копенгаген» завершился нулевой ничьей. Было много тактической борьбы.

Вначале было вязковатое поле, и тяжело приходилось обеим командам. Видимо, нам не хватило часов 12 для восстановления после матча с «Днепром». Первые 15-20 минут мы действовали робко, потом втянулись, однако не хватало быстрого перехода от обороны к атаке, поэтому голевых моментов было не так много.

Перед выездным матчем 0:0 — лучшая ничья. Мы хорошо изучили соперника, как и он нас.

Ответная встреча пройдет 4 августа в Копенгагене. Победитель пары выходит в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравший сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы. Сегодня состоятся еще 9 поединков 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, а ответные встречи пройдут 3 и 4 августа.