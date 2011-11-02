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Лига чемпионов: БАТЭ - Милан — 1:1. Виктория - Барселона — 0:4

02 ноября 2011 11:53
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Футболисты борисовского БАТЭ накануне вечером на минском стадионе «Динамо» принимали итальянский «Милан» в домашнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На гол, пропущенный от Златана Ибрагимовича в первом тайме, борисовчане ответили после перерыва точным ударом Брессана с пенальти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Лига чемпионов. БАТЭ - Милан

Фото. Лига чемпионов. БАТЭ - Милан

Фото. Лига чемпионов. БАТЭ - Милан

Фото. Лига чемпионов. БАТЭ - Милан

Фото. Лига чемпионов. БАТЭ - Милан

Фото. Лига чемпионов. БАТЭ - Милан

Помимо поединков в белорусской столице, в нашей группе чешская «Виктория» принимала на стадионе «Эден» в Праге испанскую «Барселону» и уступила с крупным счётом 0:4. Именно с чехами борисовчане проведут следующий матч групповой стадии Лиги чемпионов. 23 ноября БАТЭ будет принимать чешских футболистов в Минске.

Фото. Лига чемпионов. Виктория - Барселона

Фото. Лига чемпионов. Виктория - Барселона

Фото. Лига чемпионов. Виктория - Барселона

Фото. Лига чемпионов. Виктория - Барселона

Фото. Лига чемпионов. Виктория - Барселона

Фото. Лига чемпионов. Виктория - Барселона

Фото. Лига чемпионов. Виктория - Барселона

# Фотофакт

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