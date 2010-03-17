Лига чемпионов. Анонс 1/8 финала.

Московский ЦСКА и итальянский «Интер» пробились в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов.

Армейцы выиграли «Савилье» со счетом 2:1. Победу российской команде принесли точные удары чеха Томаша Нецида и японца Кейсуке Хонды.

У испанцев забил аргентинец Диего Перроти. Первый матч соперников завершился ничьей, таким образом ЦСКА стал вторым российским клубом, зашедшим в лиге так далеко. Первым был «Спартак» в 1996 году.

«Интер», выигравший дома у «Челси» 2:1, первенствовал и в Лондоне 1:0. Поздравления партнеров принимал камерунец Самуэль ЭтоО. Напомним, на прошлой неделе путевки в ¼ завоевали французский «Лион», немецкая «Бавария», английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Их компанию пополнят еще два коллектива – победители сегодняшних встреч.

В столице Каталонии лицом к лицу сойдутся тамошняя «Барселона» и «Штутгарт». Первый матч закончился мирно 1:1. Поэтому стартовые нули устраивают хозяев «Камп Ноу», однако несмотря на это, наставник «гранатово-синих» Хосеп Гвардиола заявил, что его подопечные не собираются отказываться от характерной им остро атакующей игры.

Главком «Штутгарта» Кристиан Гросс собирается выпустить на поле тех же футболистов, что и три недели назад, только с позицией нашего Александра Глеба еще не определился:

Надо действовать умно и дорожить мячом. Это будет иметь первостепенное значение.

Отметим, что немецкий клуб еще никогда не выигрывал в Испании. Во втором поединке дня встретятся «Бордо» и «Олимпиакос». В первом матче, состоявшемся в Греции, зафиксирован ничейный результат 1:1.