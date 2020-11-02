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Лидеры турнира снова побеждают. Чем закончились матчи чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд?

02 ноября 2020 20:22
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женских команд сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидеры турнира снова одержали уверенные победы.

Лидеры турнира снова побеждают. Чем закончились матчи чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд?-1

Столичный «Горизонт» не оставил ни единого шанса ЦОР «Виктории» из Бреста. Судьба поединка фактически была решена после первой же четверти. Ее хозяйки выиграли плюс 17 и дальше инициативу не отдавали. Слегка сбавили обороты фаворитки только в заключительном отрезке. Что, впрочем, не сильно отразилось на табло: итоговые цифры – 90 на 45.

Лидеры турнира снова побеждают. Чем закончились матчи чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд?-4

Также уверенных, пусть и не настолько разгромных, викторий добились «Олимпия» и «Цмокі». К слову, женская команда «драконов» делит с «Горизонтом» первую строчку в турнирной таблице.

Между собой лидеры сыграют 15 ноября.

# Баскетбол # Фотофакт

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