Лидеры турнира снова побеждают. Чем закончились матчи чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд?

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женских команд сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидеры турнира снова одержали уверенные победы.
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женских команд сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидеры турнира снова одержали уверенные победы.
Столичный «Горизонт» не оставил ни единого шанса ЦОР «Виктории» из Бреста. Судьба поединка фактически была решена после первой же четверти. Ее хозяйки выиграли плюс 17 и дальше инициативу не отдавали. Слегка сбавили обороты фаворитки только в заключительном отрезке. Что, впрочем, не сильно отразилось на табло: итоговые цифры – 90 на 45.
Также уверенных, пусть и не настолько разгромных, викторий добились «Олимпия» и «Цмокі». К слову, женская команда «драконов» делит с «Горизонтом» первую строчку в турнирной таблице.
Между собой лидеры сыграют 15 ноября.