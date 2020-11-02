Лидеры турнира снова побеждают. Чем закончились матчи чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд?

Столичный «Горизонт» не оставил ни единого шанса ЦОР «Виктории» из Бреста. Судьба поединка фактически была решена после первой же четверти. Ее хозяйки выиграли плюс 17 и дальше инициативу не отдавали. Слегка сбавили обороты фаворитки только в заключительном отрезке. Что, впрочем, не сильно отразилось на табло: итоговые цифры – 90 на 45.