Лидер Высшей лиги Беларуси по хоккею – за бортом плей-офф

КХЛ, МХЛ, Экстра-лига. За этими названиями как-то совсем теряется наша молодежь. Та, что сражается за честь белорусских клубов в Высшей лиге. Еще помните о такой? Вот и мы не забыли. Тем более, что эти ребята уже и четвертьфиналы отыграть успели.

Однако мало внимания к этим играм. На трибунах можно увидеть лишь пару тройку журналистов, родителей и самих хоккеистов, которые пришли поддержать коллег и друзей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А чего же еще ждать, когда игры в будние дни начинаются в два часа дня. Кто виноват в этом? Пожалуй, решайте сами. А мы скажем еще об одном «но».

По сути, плей-офф – это матчи, ради которых играется весь сезон, где показывается максимум, что может игрок или отдельная команда. И что такое четвертьфинал до двух побед? Не успев начаться в воскресенье, он уже прошел и закончился во вторник. А что тем командам, которые вылетели? Отдыхать от игр почти полгода? Не лучше ли было продлить тогда сам чемпионат или сделать все серии нокаут-раунда до трех побед?

Игорь Андрющенко, тренер ХК «Юниор»:

Ребята тренируются, на сборы ездят ради игр плей-офф. Это совсем другой характер, другой накал борьбы, другие страсти. Лучше, конечно, до трех побед сделать.

Пожалуй, хватит ходить вокруг да около, пора поговорить и про сами игры. Основной сенсацией четверьфинальных матчей стал «Юниор». Весь сезон играя не так, как ожидали, и, заняв в итоге восьмое место в таблице, к плей-офф команда преобразилась.

Вызвав десант из МХЛовской «Юности», подопечные Владимира Милинчука заиграли по-другому и заставили попрощаться с чемпионатом лидера – «Гомель-2», который, стоит заметить, тоже был укреплен игроками из основы. Но, видимо, желания у минчан было больше, да и везения тоже.

Первый матч в Гомеле они выиграли со счетом 4:2, а во вторник были сильнее – 6:4, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хотя в конце встречи чуть не растеряли свое преимущество.

Игорь Андрющенко, тренер ХК «Юниор»:

Не только этот матч, но и матч на выезде мы неплохо и по качеству игры, и по содержанию провели. Это благодаря нашему усилению, благодаря тем ребятам, которые хотят сражаться, из МХЛовской «Юности».

Игорь Шереметьев, ХК «Юниор»:

Игра была тяжелой, с первых минут – накал страстей. Но забили нужные голы, особо не проваливались в обороне. Побеждает сильнейший.

Другие же четвертьфиналы сюрпризов не принесли. Следовательно, полуфинальные пары выглядят так: «Металлург-2» ждет в гости «Юниор», а «Витебск» едет к «Динамо-Шинник». Первые игры будут уже шестого февраля. И борьба теперь идет до трех побед.