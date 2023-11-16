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«Лида» обыграла «Витебск» в матче ЧБ по хоккею

16 ноября 2023 12:52
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«Лида» обыграла «Витебск» в чемпионате Беларуси по хоккею. Таким образом, прервалась впечатляющая серия «северян», состоявшая из девяти победных дуэлей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Лида» обыграла «Витебск» в матче ЧБ по хоккею-1

К слову, именно фаворит открыл счет. Однако на перерыв дружины ушли при равных цифрах на табло. Во втором периоде «рыцари» доказали, что с любым соперником можно и нужно играть. За 20 минут они забросили еще три шайбы, но и пропустили раз. Зрители предвкушали продолжения голевого пиршества. Но его не последовало. 4:2 – «Лида» сильнее. В другом матче «Гомель» разгромил «Неман» – 5:0.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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