«Лида» обыграла «Витебск» в матче ЧБ по хоккею

К слову, именно фаворит открыл счет. Однако на перерыв дружины ушли при равных цифрах на табло. Во втором периоде «рыцари» доказали, что с любым соперником можно и нужно играть. За 20 минут они забросили еще три шайбы, но и пропустили раз. Зрители предвкушали продолжения голевого пиршества. Но его не последовало. 4:2 – «Лида» сильнее. В другом матче «Гомель» разгромил «Неман» – 5:0.