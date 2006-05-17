<Барселона> - <Арсенал>: кто сильнее?

Уже позади 124 матча и вот пришло время провести <последний и решающий бой>. Встречаются абсолютно непохожие соперники. Самые <забивные> команды года - <Барселона> и <Арсенал>, обладающие самой надёжной обороной. Беспроигрышная серия и тех, и других в этом еврокубковом сезоне длится уже 12 матчей. При этом отметим, что для выхода в финал обоим клубам понадобилось забить всего по одному голу своим соперникам. Для "Барселоны" это уже пятый финал Кубка европейских чемпионов, и лишь однажды каталонцы становились его обладателем. В 1992 году на "Уэмбли" была повержена "Сампдория" 1:0. Для канониров - это первый еврокубковый финал. Максимум чего они добивались - выход в четвертьфинал. При этом "канониры" стали первыми представителями Лондона, дошедшими до главного матча. На традиционной пресс-конференции главком Барселоны сказал: "Финал - уникальный поединок. "Арсенал" является командой высочайшего уровня и располагает множеством классных футболистов. Я не верю, что мы получим какое-то психологическое преимущество. Такие мысли опасны. Дайте нам показать, как мы способны играть". В свою очередь, Арсен Венгер отметил: "Конечно, было бы здорово, если бы эта встреча стала со временем классикой, но мы немного эгоистичны и хотели бы победить. Это финал, и очень важно иметь в своем распоряжении крепкие тылы."