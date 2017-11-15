Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в Минске в сентябре 2019 года

Новости Беларуси. Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в сентябре 2019 года на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об этом сообщил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен во время своего визита в Беларусь.

Отметим, что подобные состязания не поводились с 1960 годов. Год 2019 на крупные турниры «королевы спорта» не богат, поэтому и решили провести этот необычный турнир.

Минск также был выбран неслучайно. Летом 2018 после реконструкции введут в эксплуатацию стадион «Динамо». Он и станет основной ареной легкоатлетических баталий.