Легкая атлетика. Возвращение с чемпионата мира

В минском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике прошла пресс-конференция с участием спортсменов, вернувшихся из Москвы с чемпионата мира в закрытых помещениях.В российской столице белорусы завоевали три награды - золото, серебро и бронзу, а в неофициальном медальном зачете заняли высокое шестое место. Золото и серебро в активе толкателей ядра - Натальи Хоронеко и Андрея Михневича, а бронзу в копилку сборной принес квартет бегуний в эстафете 4 по 400. Если от выступления наших ребят остались самые приятные впечатления, то организация соревнований оказалась не на высшем уровне. По словам тренеров и спортсменов хозяева чемпионата мира не смогли должным образом организовать работу волонтеров, транспорта, не вовремя предоставляли итоговые протоколы, и даже ухитрились перепутать гимн Беларуси с гимном Бельгии. Впрочем, все это не более чем ложка дегтя в увесистом бочонке меда. Соревнования для наших легкоатлетов удались. И сегодня белорусские медалисты чемпионата поделились с журналистами своими впечатлениями.